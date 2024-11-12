Американка получила ожоги во время турбулентности и потребовала 5 млн долларов компенсации

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Американка получила серьезные ожоги во время турбулентности, когда летела рейсом из Нью-Йорка в Каир авиакомпании EgyptAir, пишет New York Post.

Инцидент произошел 18 февраля. Как утверждает 35-летняя Эсраа Хезейн, горячий чай, налитый в чашку без крышки, вылился на женщину из-за сломанного столика. Из-за чего она получила ожоги второй степени в нижней части живота, на правой внутренней стороне бедра и ягодицах.

При этом, когда стакан упал с подставки, экипаж не приостановил раздачу продуктов питания, подчеркнула Хезейн. В своем иске она обвинила авиакомпанию в том, что бортпроводники не предупредили пассажиров о надвигающейся турбулентности, и запросила 5 миллионов долларов в качестве компенсации. Перевозчик, в свою очередь, не стал комментировать адресованные его сотрудникам претензии.

Ранее травмы из-за турбулентности во время полета получил пассажир компании Air New Zealand. У него диагностировали перелом большеберцовой и малоберцовой костей. По словам самого мужчины, нога практически сломалась пополам.

Туристы из Германии Нико и Саша сели на рейс из Денпасара в Окленд 16 апреля. Как только в самолете отключили табло "пристегнуть ремни", 47-летний Нико пошел в уборную. Мужчина рассказал, что при возвращении обратно самолет затрясло, в результате чего он получил травму. До конца полета мужчине пришлось терпеть боль.