11:24Происшествия
В США 11 пассажиров доставили в больницу из-за сильной турбулентности самолета
Фото: depositphotos/Feverpitch
В США 11 пассажиров самолета Delta Airlines были доставлены в больницы из-за сильной турбулентности во время полета. Об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на представителя авиакомпании.
Инцидент произошел 29 августа по местному времени. Рейс вылетел из Милана в американский город Атланта. Как сообщает источник, в самолете был 151 пассажир и 14 членов экипажа.
По информации телеканала, среди 11 пострадавших были и члены экипажа.
"Команда экстренной помощи связывается с пассажирами рейса Delta 175, которые испытали на себе сильную турбулентность перед благополучной посадкой в Атланте", – отмечается в сообщении авиакомпании.
В Федеральном авиационном управлении США (FAA) сообщили, что самолет был на расстоянии 64 километров от международного аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте, когда произошла сильная турбулентность.
Ранее из-за турбулентности пострадали пассажиры индийской авиакомпании. Тогда травмы получили 17 человек, летевших из Мумбаи в Андал.
Сильная турбулентность произошла во время рейса из Анголы в Лиссабон
Читайте также