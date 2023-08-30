В США 11 пассажиров доставили в больницу из-за сильной турбулентности самолета

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В США 11 пассажиров самолета Delta Airlines были доставлены в больницы из-за сильной турбулентности во время полета. Об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на представителя авиакомпании.

Инцидент произошел 29 августа по местному времени. Рейс вылетел из Милана в американский город Атланта. Как сообщает источник, в самолете был 151 пассажир и 14 членов экипажа.

По информации телеканала, среди 11 пострадавших были и члены экипажа.

"Команда экстренной помощи связывается с пассажирами рейса Delta 175, которые испытали на себе сильную турбулентность перед благополучной посадкой в Атланте", – отмечается в сообщении авиакомпании.

В Федеральном авиационном управлении США (FAA) сообщили, что самолет был на расстоянии 64 километров от международного аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте, когда произошла сильная турбулентность.

Ранее из-за турбулентности пострадали пассажиры индийской авиакомпании. Тогда травмы получили 17 человек, летевших из Мумбаи в Андал.

Сильная турбулентность произошла во время рейса из Анголы в Лиссабон