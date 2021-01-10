Разбившийся в Индонезии Boeing при взлете попал в зону сильной турбулентности

Фото: ТАСС/ADI WEDA/ЕРА

Boeing 737-524, который разбился в Индонезии, при взлете проходил через грозовой фронт, рассказал представитель агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади.

Как сообщает ТАСС, самолет оказался в зоне сильной турбулентности. По словам Сэптиади, все воздушные судна, находившиеся в тот момент в данном районе, должны были также испытывать сильную "болтанку".

"Согласно полученным со спутников данным, в момент взлета в радиусе 15 км наблюдалась большая облачность, сильные осадки и гроза", – отметил представитель агентства.

Он добавил, что видимость составляла порядка 2 километров, что является удовлетворительным условием для взлета и посадки.

Самолет Boeing 737-500 следовал из Джакарты в Понтианак в Индонезии. По данным сервиса Flightradar24, самолет через 4 минуты после вылета резко потерял более 10 тысяч футов высоты. Сообщалось, что он упал в воду.

В российском посольстве в Джакарте сообщили, что россиян на борту самолета пока не обнаружили. Глава Минтранса Индонезии подтвердил факт крушения.