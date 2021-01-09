Посольство РФ: информации о россиянах на пропавшем в Индонезии с радаров самолете пока нет

Данных о нахождении российских граждан на борту самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air пока нет. Об этом рассказал пресс-атташе российского посольства в Джакарте Денис Тетюшин.

"Какой-либо информации нет. Мы сделали официальный запрос в поисково-спасательную службу Индонезии. Ждем ответа от них", – приводит РИА Новости слова Тетюшина.

Пассажирский самолет Sriwijaya Air упал в воду. На борту находились десятки человек. На месте ЧП найдены обломки и части тел.

Лайнер Boeing 737-500 следовал из Джакарты в Понтианак в Индонезии. По данным сервиса Flightradar24, самолет через 4 минуты после вылета резко потерял более 10 тысяч футов высоты.

Потерю связи с самолетом подтвердил представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф.

