Диспетчеры в Индонезии потеряли связь с пассажирским "боингом" Sriwijaya Air

Фото: flightradar24

Связь с пассажирским самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air потеряна. Об этом сообщила служба Flightradar24 в Twitter.

Лайнер Boeing 737-500 следовал из Джакарты в Понтианак в Индонезии. "Сигнал ADS-B с рейса SJ182 был потерян в 07:40:27 по времени UTC", – сказано в сообщении.

По данным сервиса, самолет через 4 минуты после вылета резко потерял более 10 тысяч футов высоты.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Синьхуа, потерю связи с самолетом подтвердил представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф.

Уточняется, что на борту лайнера находилось более 50 пассажиров.

Ранее в округе Окленд американского штата Мичиган одномоторный самолет Piper PA-24 упал на жилой дом. В результате погибли три человека. По предварительным данным, скончались пилот и двое пассажиров.

