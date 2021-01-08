СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Ленобласти

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета после его столкновения с другим воздушным судном, которое привело к гибели трех человек. Об этом сообщает ТАСС.

"Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета Piper по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", – сказали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Ранее в Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили о гибели пилота и двух пассажиров в результате крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области. По данным прокуратуры, самолет упал вследствие столкновения с другим самолетом.

Также сообщалось, что в результате ЧП пострадал ребенок, однако власти Ленобласти эту информацию опровергли.