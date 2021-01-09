Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение в Индонезии

Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в воду. На борту находились десятки человек, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местное ТВ.

Уточняется, что на месте ЧП найдены обломки и части тел. Об этом телеканалу сообщил капитан корабля береговой охраны.

Лайнер Boeing 737-500 следовал из Джакарты в Понтианак в Индонезии. По данным сервиса Flightradar24, самолет через 4 минуты после вылета резко потерял более 10 тысяч футов высоты.

Потерю связи с самолетом подтвердил представитель поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф.

