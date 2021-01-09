Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с крушением самолета

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Индонезии Джоко Видодо в связи с падением самолета авиакомпании Sriwijaya Air, сообщили на сайте Кремля.

"Примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья Явы", – говорится в сообщении.

В телеграмме Путин попросил передать слова сочувствия поддержки родным и близким погибших.

Самолет Boeing 737-500 следовал из Джакарты в Понтианак в Индонезии. По данным сервиса Flightradar24, самолет через 4 минуты после вылета резко потерял более 10 тысяч футов высоты. Сообщалось, что он упал в воду.

В российском посольстве в Джакарте сообщили, что россиян на борту самолета пока не обнаружили. Глава Минтранса Индонезии подтвердил факт крушения и заявил, что в лайнере находились 65 человек.