Глава Минтранса Индонезии подтвердил крушение самолета в Яванском море

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Глава Минтранса Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил крушение пассажирского самолета Sriwijaya Air, передает портал Detik.

"Крушение произошло около острова Лаки", – заявил Сумади.

Он добавил, что на борту потерпевшего крушение самолета находились 65 человек. Среди них было 53 пассажира и 12 членов экипажа.

Самолет Boeing 737-500 следовал из Джакарты в Понтианак в Индонезии. По данным сервиса Flightradar24, самолет через 4 минуты после вылета резко потерял более 10 тысяч футов высоты. Сообщалось, что он упал в воду.

В российском посольстве в Джакарте сообщили, что россиян на борту самолета пока не обнаружили.