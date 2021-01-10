В Индонезии обнаружили вероятное место крушения самолета – СМИ

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В Индонезии обнаружили вероятное место крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air, сообщает Associated Press со ссылкой на командующего вооруженных сил страны Хади Тьяджанто.

Он заявил, что водолазы обнаружили обломки лайнера на глубине 23 метров. По словам командующего ВС Индонезии, в воде наблюдается хорошая видимость, которая позволила зафиксировать части разбившегося самолета.

"Мы уверены, что именно тут разбился самолет", – сообщил Тьяджанто.

Самолет Boeing 737-500 следовал из Джакарты в Понтианак в Индонезии. По данным сервиса Flightradar24, самолет через 4 минуты после вылета резко потерял более 10 тысяч футов высоты. Сообщалось, что он упал в воду.

В российском посольстве в Джакарте сообщили, что россиян на борту самолета пока не обнаружили. Глава Минтранса Индонезии подтвердил факт крушения и заявил, что в лайнере находились 65 человек.