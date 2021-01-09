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18:04

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Власти Индонезии рассказали о падении самолета в Яванское море

Авиакатастрофа у острова Лаки: главное о крушении самолета в Индонезии
происшествия за рубежом

Индонезийский самолет авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение в Яванском море близ Джакарты. По предварительным данным, на борту находились 59 человек. Рассказываем подробности происшествия.

Резкое падение

Фото: ТАСС/AP/Tatan Syuflana

Лайнер Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air следовал из столицы Индонезии Джакарты в город Понтианак. По данным сервиса Flightradar24, самолет резко начал терять высоту через четыре минуты после взлета – более 10 тысяч футов за минуту. Потерю связи с самолетом подтвердил представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф.

В местных СМИ появилась информация, что на месте происшествия обнаружили обломки лайнера и части тел. В соцсетях также опубликовали видео, на котором местные жители нашли в воде спутанный моток кабеля и проводов. Предположительно, находка является частью пропавшего самолета. Ее уже передали властям.

Позднее министр транспорта Индонезии подтвердил данные о крушении самолета. По его словам, Boeing разбился около острова Лаки. На борту находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа. По информации пресс-атташе российского посольства в Джакарте Дениса Тетюшина, российских граждан на борту не было.

Россиян на борту упавшего в Индонезии самолета не было

Слезы родственников

В соцсетях уже появились видеозаписи из аэропорта Понтианак, куда следовал упавший рейс. На кадрах видно, как люди в зале ожидания аэропорта пытаются связаться по телефону с родственниками.


Семьи пассажиров Boeing 737-500 начали прибывать в аэропорт. Им сложно сдерживать эмоции.


Также появились первые фото пассажиров, которые, предположительно, летели на разбившемся самолете.


На данный момент индонезийская морская и береговая охрана начала поиски обломков на месте падения авиалайнера Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. Самолет эксплуатировался 26 лет: свой первый полет он совершил в 1994 году. Sriwijaya Air владеет самолетом с 2012 года, а ранее он выполнял рейсы американских авиакомпаний Continental и United.

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Федотов Анатолий

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