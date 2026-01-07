Автобус въехал в группу протестующих против призыва в армию в Израиле

Фото: телеграм-канал Mash

В результате наезда автобуса на акции протеста против призыва в армию в Иерусалиме погиб один человек, еще несколько пострадали. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на правоохранительные органы.

Водитель автобуса был задержан полицейскими. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Отмечается, что массовые протесты были организованы ультраортодоксальными общинами во вторник, 6 января. Поводом стало блокирование парламентом Израиля (Кнессетом) законопроекта, расширяющего льготы при призыве на военную службу.

На митингах, по оценкам организаторов, присутствовало свыше 10 тысяч человек, в том числе ряд авторитетных раввинов.

