Bild: автомобиль въехал в группу людей в немецком Пассау

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Мужчина въехал на автомобиле в группу людей в немецком городе Пассау. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, правоохранители не исключают версию, что водитель намеренно совершил наезд. Мужчина уже задержан полицейскими, уточнили журналисты.

Ранее мужчина на автомобиле въехал в группу фанатов во время празднования победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов во французском городе Гренобль. По предварительным данным, четыре человека пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля задержан.

До этого свыше 20 человек пострадали в аварии с автобусом в Германии. ДТП произошло на трассе A59. Автобус въехал в стоящие на дороге машины, после чего автомобили врезались друг в друга.

