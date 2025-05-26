Автомобиль въехал в толпу людей в Ливерпуле

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Автомобиль въехал в толпу людей в центре Ливерпуля на улице Уотер-стрит. Об этом сообщает полиция Мерсисайда в соцсети Х.

По данным ведомства, горожане собрались, чтобы отметить победу одноименного футбольного клуба в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Сообщение о происшествии поступило в полицию после 18:00 по местному времени (20:00 по московскому).

Полиция уточнила, что машину остановили на месте происшествия, водитель задержан. На месте работают экстренные службы.

Телеканал Sky News сообщает, что в центре Ливерпуля собралось несколько тысяч болельщиков футбольного клуба.

В начале мая автомобиль наехал на группу людей в немецком Штутгарте. Были пострадавшие, в том числе с серьезными травмами. Водителя задержали.

До этого в Копенгагене пенсионер за рулем автомобиля не справился с управлением и въехал в толпу людей на улице Сортедам-Доссеринг. Одному из пострадавших потребовалась экстренная медпомощь. Водитель также получил травмы.

