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01 мая, 13:01

Происшествия

Наехавший на школьников в Японии водитель признался, что сделал это намеренно

Фото: 3.nhk.or.jp

Мужчина, который сбил на машине школьников в японском городе Осака, признался, что сделал это намеренно. Его словам передает агентство Kyodo.

"Мне все опротивело. Хотел на машине задавить школьников и убить", – признался правоохранителям 28-летний водитель.

Злоумышленник в настоящее время задержан по подозрению в покушении на убийство.

О том, что машина въехала в толпу школьников на западе Японии, стало известно 1 мая. Инцидент произошел в одном из переулков неподалеку от начальной школы, расположенной в городе Осака. В результате 7 детей получили травмы, из них шестеро находятся в сознании.

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