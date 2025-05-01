NHK: автомобиль въехал в группу школьников на западе Японии

01 мая, 09:00Происшествия
Фото: 123RF/danielt1994
Машина въехала в толпу школьников на западе Японии. Об этом сообщает японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK.
Инцидент произошел в одном из переулков неподалеку от начальной школы, расположенной в городе Осака. В результате случившегося 7 детей получили травмы, из них шестеро находятся в сознании. Оценивается состояние еще одного школьника.
На месте задействованы правоохранители, которые выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее машина въехала в толпу людей в центре Копенгагена. По данным СМИ, пострадали не менее пяти человек. Одному из них понадобилась экстренная медпомощь.
Журналисты выяснили, что пожилой мужчина, находясь за рулем автомобиля, не справился с его управлением. Информацию о случившемся спустя время подтвердила датская полиция.
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