Bild: при наезде машины на толпу в Мюнхене погибли двухлетняя девочка и ее мать

16 февраля, 11:19Происшествия
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Michale Fischer
Женщина и ее двухлетняя дочь скончались от травм, полученных при наезде машины на толпу в Мюнхене. Об этом сообщает Bild со ссылкой на полицию города.
По данным издания, 37-летняя женщина принимала участие в демонстрации профсоюза Ver.di, девочка же в момент трагедии находилась в коляске. Известно, что они погибли спустя два дня после произошедшего в Мюнхене.
"Я глубоко потрясен и опечален этой трагической смертью. Я молюсь за семью. Убийце теперь грозит пожизненное заключение", – заявил глава МВД Баварии Йоахим Херрманн.
13 февраля машина въехала в толпу людей в том месте, где проходила акция протеста работников социальных учреждений. ДТП произошло в 8 минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая открылась 14 февраля.
По данным СМИ, подозреваемым в преступлении является Фархад Н., родившийся в Кабуле в 2001 году. Он проживал в ФРГ с декабря 2016 года и публиковал в своих соцсетях посты исламистского содержания.
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что наезд автомобиля на группу демонстрантов в Мюнхене может быть терактом. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, потребовал наказать и депортировать из страны злоумышленника.
Новости мира: водитель въехал в толпу протестующих людей в Мюнхене