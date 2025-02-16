Bild: при наезде машины на толпу в Мюнхене погибли двухлетняя девочка и ее мать

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Женщина и ее двухлетняя дочь скончались от травм, полученных при наезде машины на толпу в Мюнхене. Об этом сообщает Bild со ссылкой на полицию города.

По данным издания, 37-летняя женщина принимала участие в демонстрации профсоюза Ver.di, девочка же в момент трагедии находилась в коляске. Известно, что они погибли спустя два дня после произошедшего в Мюнхене.

"Я глубоко потрясен и опечален этой трагической смертью. Я молюсь за семью. Убийце теперь грозит пожизненное заключение", – заявил глава МВД Баварии Йоахим Херрманн.

13 февраля машина въехала в толпу людей в том месте, где проходила акция протеста работников социальных учреждений. ДТП произошло в 8 минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая открылась 14 февраля.

По данным СМИ, подозреваемым в преступлении является Фархад Н., родившийся в Кабуле в 2001 году. Он проживал в ФРГ с декабря 2016 года и публиковал в своих соцсетях посты исламистского содержания.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что наезд автомобиля на группу демонстрантов в Мюнхене может быть терактом. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, потребовал наказать и депортировать из страны злоумышленника.