Bild: в Мюнхене автомобиль наехал на группу людей

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Автомобиль марки Mini выехал в толпу пешеходов в Мюнхене. Об этом сообщает газета Bild.

По данным СМИ, в результате ЧП не менее 15 человек пострадали.

Свидетели рассказали в соцсети X, что инцидент произошел на том месте, где проходила акция протеста. Там была организована профсоюзом Verdi стачка работников социальных учреждений.

ДТП произошло в 8 минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая открывается 14 февраля. В ней должны принять участие немецкие политики, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также иностранные лидеры, включая американского вице-президента Джей Ди Вэнса.

Факт наезда машины на пешеходов подтвердила на странице в соцсети полиция Мюнхена. Обстоятельства случившегося уточняются.

В начале января в Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей. В результате 10 человек погибли на месте, еще 35 пострадали. ФБР также сообщило об обнаружении самодельных взрывных устройств.

По данным СМИ, водитель был застрелен полицией. Возбуждено дело по статье о теракте.

В ФБР сообщили, что 42-летний американец Шамсуд-Дин Джаббар, который подозревается в теракте, был ветераном ВС США и планировал сперва напасть на членов своей семьи и друзей, но "боялся, что заголовки новостей не будут упоминать войну между верующими и неверующими".

