Байден сообщил, что исполнитель теракта в Новом Орлеане служил в армии США

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Организатор и исполнитель теракта в Новом Орлеане был ветераном вооруженных сил США. Об этом заявил действующий американский президент Джо Байден в своем телеобращении к согражданам.

"ФБР сообщило мне, что убийца был гражданином США. Он родился в Техасе, много лет служил в американской армии и был резервистом сухопутных войск до самых последних лет", – цитирует Байдена ТАСС.

Глава Белого дома добавил, что за несколько часов до нападения преступник опубликовал в соцсетях видео, на котором заявил о желании убивать и сообщил, что был вдохновлен ИГИЛ (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).

Американские спецслужбы в данный момент также изучают возможную связь теракта в Новом Орлеане со взрывом электрического пикапа Cybertruck в Лас-Вегасе, отметил Байден.

Автомобиль совершил наезд на толпу людей в Новом Орлеане 1 января. По последним сведениям, в результате теракта погибли 15 человек, еще 35 получили различные травмы.

Водитель автомобиля, предварительно, был застрелен правоохранителями. Им оказался 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В его автомобиле была обнаружена символика ИГИЛ.

Позже стало известно, что автомобиль Cybertruck взорвался в Лас-Вегасе, возле отеля Trump International Hotel. При взрыве погиб человек внутри машины, еще семеро пострадали.

СМИ утверждают, что полиция расследует произошедшее как потенциальный теракт. Установлено, что в машине находилась пиротехника.

Руководство компании Tesla также расследует инцидент со взрывом электрического пикапа. Гендиректор компании Илон Маск заявил, что взрыв был вызван очень большим фейерверком или бомбой, которая перевозилась в багажнике пикапа, и не был связан с самим автомобилем.