ABC News: минимум 10 человек погибли при наезде машины на толпу в Новом Орлеане

Фото: abcnews.go.com

Автомобиль совершил наезд на толпу людей в Новом Орлеане в США. В результате погибли как минимум десять человек, сообщает телеканал ABC News.

По данным телеканала, еще 30 человек получили ранения. Предварительно, водитель намеренно въехал в людей.

Ранее автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге федеральной земли Саксония-Анхальт. Немецкие власти назвали это терактом.

Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. По данным СМИ, мужчина был признан беженцем в июле 2016 года. Он имеет вид на жительство в ФРГ. Также предполагается, что он работал в одной из местных больниц.

Злоумышленника задержали, ему предъявят обвинения в убийстве пяти и покушении на убийство еще 205 человек. Задержанный объяснил свои действия плохим обращением немецких властей с беженцами из своей страны.

