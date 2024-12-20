Фото: телеграм-канал SHOT

Автомобиль въехал в толпу людей в немецком Магдебурге федеральной земли Саксония-Анхальт, сообщил телеканал N-TV со ссылкой на властей федеральной земли.

Немецкие власти уже назвали это терактом. Позднее MDR сообщило, что в результате погиб как минимум один человек, а еще несколько получили ранения.

Новостной портал T-online со ссылкой на очевидцев указывал, что в ходе инцидента погибли 11 человек, а еще 60 пострадали. Позднее в Bild подтвердили эту информацию.

Согласно данным СМИ, все произошло на рождественском рынке. Сейчас он закрыт, на месте работает полиция. Водитель задержан.

Ранее 19 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Никарагуа. Все произошло в городе Матагальпа, когда автобус врезался в ограждение и повис с моста. Водителя задержали.

