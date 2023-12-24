В Никарагуа 19 человек погибли в результате ДТП с автобусом – СМИ

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В результате ДТП с автобусом в Никарагуа погибли 19 человек, включая восемь детей. Об этом сообщает издание La Prensa.

Инцидент произошел в городе Матагальпа. Автобус столкнулся с ограждением моста и повис на нем. Уточняется, что еще 20 человек получили различные травмы при аварии.

Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением на высокой скорости. Его задержали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что минимум 16 человек погибли и шесть пострадали в результате ДТП в Венесуэле, где грузовик протаранил несколько машин. Авария произошла на шоссе, которое соединяет столицу Каракас с востоком страны.

До этого один школьник погиб и еще 13 человек пострадали в результате ДТП со школьным автобусом в Германии. Из-за гололедицы школьный автобус въехал в транспортное средство, обслуживающее дороги, вылетел на обочину и врезался в дерево.

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