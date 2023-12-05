Ребенок погиб и еще 13 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии

Фото: depositphotos/selensergen

Один школьник погиб и еще 13 человек пострадали в результате ДТП со школьным автобусом в Германии, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на полицию.

По ее данным, авария произошла около 06:30 (08:30 мск) в федеральной земле Саксония. Из-за гололедицы школьный автобус въехал в транспортное средство, обслуживающее дороги, вылетел на обочину и врезался в дерево.

Всего пострадали 14 человек. Одного ребенка спасатели пытались реанимировать в течение часа, однако спасти его не удалось.

Тяжелые травмы получили двое взрослых, в том числе водитель автобуса. Еще 10 детей и один взрослый отделались легкими ранениями. Дорога перекрыта, на месте аварии работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что человек скончался от травм, полученных в результате аварии на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области, где столкнулись фура и колонна Росгвардии.

До этого два человека погибли в результате столкновения легкового и грузового транспорта в Георгиевском округе Ставрополья. Водитель "КамАЗа" выезжал с прилегающей территории и не пропустил автомобиль Lada Largus, который двигался со встречного направления прямо.

Более девяти машин столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье