Человек погиб в результате ДТП с колонной Росгвардии на трассе М-4 "Дон"

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Человек скончался от травм, полученных в результате аварии на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области, где столкнулись фура и колонна Росгвардии. О происшествии пишет РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.

Кроме того, предварительно, сообщается о четырех пострадавших в ДТП. В настоящее время устанавливаются их личности.

Ранее четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Северной Осетии.

ДТП произошло на 63-м километре трассы Моздок – Чермен – Владикавказ. Водитель грузовика "КамАЗ" выехал с полевой дороги, не предоставив преимущество в движении автомобилю "Лада Гранта", который двигался со стороны селения Ачалуки. В результате столкновения водитель легковушки и трое его пассажиров, включая двух несовершеннолетних, скончались в медицинском учреждении.



Фуру занесло на 40-м км МКАД