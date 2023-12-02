Четыре человека погибли в ДТП в Северной Осетии

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Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Северной Осетии. Об этом сообщается в телеграм-канале управления МВД по республике.

По данным ведомства, около 19:00 по московскому времени произошло ДТП на 63-м километре трассы Моздок–Чермен–Владикавказ.

Водитель грузовика "КАМАЗ" выехал с полевой дороги, не предоставив преимущество в движении автомобилю Лада Гранта, который двигался со стороны селения Ачалуки в направлении селения Майское.

В результате столкновения водитель легковушки и трое его пассажиров, включая двух несовершеннолетних, скончались в медицинском учреждении.

В Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, скоростной режим, требования дорожных знаков и разметки.

Ранее два человека погибли в результате столкновения легкового и грузового транспорта в Георгиевском округе Ставрополья. Водитель "КАМАЗа" выезжал с прилегающей территории и не пропустил Lada Largus, которая двигалась со встречного направления прямо.