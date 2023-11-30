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30 ноября, 10:58

Происшествия

Несколько автомобилей столкнулись на выезде из Лефортовского тоннеля ТТК

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца столкнулись несколько автомобилей, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

ДТП произошло на выезде из Лефортовского тоннеля. На месте работают оперативные службы города.

Информация о пострадавших уточняется. Движение открыто по двум полосам из пяти. Автомобилистов призвали объезжать данный участок.

Ранее четыре человека погибли и двое получили травмы в результате ДТП в Карелии. Происшествие случилось на 680-м километре федеральной трассы "Кола". В 40 километрах от города Сегежа столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и два микроавтобуса.

Состояние двоих пострадавших оценивалось как тяжелое, их пришлось госпитализировать в Сегежскую ЦРБ, уточнили в МВД. Оперативные службы занялись установкой обстоятельств инцидента.

Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве

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