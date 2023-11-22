Два человека пострадали в ДТП на МКАД

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Два человека получили травмы в результате аварии на внутренней стороне 55-го километра МКАД, после развязки с Можайским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что 38-летний водитель автомобиля "Хонда" столкнулся с машиной, которая остановилась из-за ранее произошедшего ДТП с еще одним транспортным средством. В результате столкновения пострадал мужчина, который находился на проезжей части, его доставили в больницу. Также повреждения получил водитель "Хонды", добавили в пресс-службе.

Прокуратура ЗАО взяла на контроль установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Ранее ДТП с участием нескольких машин произошло на Варшавском шоссе на юге столицы. В результате аварии пострадали пять человек, их доставили в больницу.

Два автомобиля столкнулись на внешней стороне 102-го км МКАД