Два человека погибли в ДТП на юго-западе Москвы

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Два человека погибли в результате ДТП на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Сообщается, что на 34-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с возгоранием трех автомашин. По предварительным данным, два человека погибли, отметили в Дептрансе Москвы.

Движение в сторону области перекрыто. На месте работают оперативные службы города.

Ранее стало известно, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Северной Осетии. Водитель легковушки и трое его пассажиров скончались в медицинском учреждении.