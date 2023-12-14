Минимум 16 человек погибли в аварии с грузовиком в Венесуэле – СМИ

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Минимум 16 человек погибли и шесть пострадали в результате ДТП в Венесуэле, где грузовик протаранил несколько машин. Об этом сообщает AFP со ссылкой на главу пожарной службы страны Хуана Гонсалеса.

По данным агентства, авария произошла на шоссе, которое соединяет столицу Каракас с востоком страны.

Накануне ДТП с автобусом произошло во Владимирской области. В результате аварии один из водителей скончался, еще 20 человек обратились к медикам за помощью.

Ранее пять человек погибли в результате аварии с участием двух большегрузов и микроавтобуса в Северском районе Краснодарского края. ДТП произошло на 52-м километре трассы Краснодар – Верхнебаканский.

ДТП произошло на Дмитровском шоссе