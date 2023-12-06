Пять человек погибли в ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

Пять человек погибли в результате аварии с участием двух большегрузов и микроавтобуса в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 52-м километре трассы Краснодар – Верхнебаканский. Предварительно, водитель "КамАЗа" столкнулся с впереди идущим микроавтобусом Mercedes, после чего иномарка вылетела на встречку, где столкнулась с еще одним грузовиком.

В аварии погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Водители большегрузов были госпитализированы с различными ранениями. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства ДТП.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ранее сообщалось, что на Кубани произошло столкновение бензовоза и маршрутного автобуса. Изначально говорилось о трех погибших и семи пострадавших. Затем число получивших травмы выросло до 16 человек.

Всех пострадавших доставили в больницу Славянска-на-Кубани. После этой аварии также было возбуждено уголовное дело.

ДТП произошло на Дмитровском шоссе