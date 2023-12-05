Число пострадавших в результате ДТП с маршруткой на Кубани выросло до 16

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Число получивших травмы в результате аварии с маршруткой на Кубани выросло до 16 человек. Об этом свидетельствуют данные Оперштаба Краснодарского края.

"По оперативным данным, пострадали 16 человек, трое погибли на месте", – уточняется в телеграм-канале ведомства.

О столкновении бензовоза и маршрутного автобуса стало известно во вторник, 5 декабря. Изначально говорилось о трех погибших и семи пострадавших. Уточнялось, что авария произошла около 16:20 на 64-м километре автодороги Славянск-на-Кубани – Темрюк. Пострадавших доставили в больницу Славянска-на-Кубани.

До этого четыре человека погибли и двое получили травмы в результате ДТП в Карелии.



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