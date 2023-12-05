Три человека погибли в ДТП с бензовозом и автобусом на Кубани

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Бензовоз и маршрутный автобус столкнулись в Славянском районе Краснодарского края. По предварительным данным, погибли три человека, еще семь получили ранения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что авария произошла около 16:20 на 64-м километре автодороги Славянск-на-Кубани – Темрюк. Пострадавших уже доставили в больницу Славянска-на-Кубани.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при столкновении полицейского "КамАЗа" и грузовика МАЗ под Волгоградом. В комитете здравоохранения области уточнили, что двух человек доставили в больницу, третий пострадавший от госпитализации отказался.

До этого два человека погибли в результате ДТП на юго-западе Москвы. На 34-м километре Киевского шоссе произошла авария с возгоранием трех автомашин.

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