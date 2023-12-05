Уголовное дело возбудили после ДТП с маршруткой на Кубани

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Уголовное дело возбуждено после аварии с маршрутным автобусом на Кубани, в результате которой погибли три человека. О происшествии рассказали в следственном управлении СК РФ по краю.

"Поступило сообщение о ДТП с участием маршрутного автобуса и бензовоза, в результате которого погибли оба водителя и пассажир автобуса. На место происшествия незамедлительно выехал следователь территориального следственного отдела СКР по краю", – отметило ведомство в телеграм-канале.

Следователи уточнили, что дело завели по статье о нарушении ПДД, которое привело к смерти двух или более лиц.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на правоохранителей пишет, что 14 пассажиров маршрутки, пострадавших в ДТП, в том числе один ребенок, сейчас находятся в больнице. При этом состояние пяти совершеннолетних оценивается как тяжелое, их положили в реанимацию.

Столкновение бензовоза и маршрутного автобуса произошло во вторник, 5 декабря. Изначально говорилось о трех погибших и семи пострадавших. Затем число получивших травмы выросло до 16 человек.

Уточнялось, что авария произошла около 16:20 на 64-м километре автодороги Славянск-на-Кубани – Темрюк. Пострадавших доставили в больницу Славянска-на-Кубани.



Автобус и внедорожник столкнулись на Рублевском шоссе