Семь человек госпитализированы после столкновения автобуса с фурой в Белоруссии

Фото: телеграм-канал "МВД Беларуси"

Туристический автобус столкнулся с фурой на севере Белоруссии. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МВД республики.

Сообщается, что на автодороге М-8 вблизи деревни Вархи на северо-востоке Витебской области водитель автобуса Neoplan столкнулся со стоявшим на обочине грузовым автомобилем DAF. В салоне автобуса находились 26 человек.

Пассажиры самостоятельно покинули автобус, а водителю потребовалась помощь спасателей. Шесть пассажиров и водитель были доставлены в больницу в Витебске.

Ранее автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Приамурье. В результате аварии пострадали восемь человек, включая двоих детей.