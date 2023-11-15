Супруга известного блогера погибла в ДТП с автобусом на Урале

Фото: телеграм-канал SHOT

Виктория Лещева, супруга известного блогера из Краснотурьинска Александра Лещева, погибла в ДТП на 318-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Об этом мужчина сообщил на своей странице в соцсетях.

Как сообщается в телеграм-канале регионального управления ГИБДД, инцидент произошел утром 15 ноября. По предварительным данным, водитель автобуса, выбрав небезопасную скорость движения и проигнорировав опасные погодные условия, допустил опрокидывание транспортного средства с последующим столкновением с автомобилем "Рено Премиум".

"В результате происшествия водитель и пассажир автобуса, женщина, 1995 года рождения, погибли на месте инцидента, еще 6 пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в "Верхнепышминскую ЦГБ" для оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Сам Александр сообщил, что автобус врезался в дерево. Его супруга была не пристегнута и вылетела через окно. Он также рассказал, что рекомендовал супруге отправиться на автобусе из-за неблагоприятных погодных условий.

Виктории было 28 лет. До этого пара отпраздновала 12 лет совместной жизни. У них есть дочь.

По информации телеграм-канала регионального Минздрава, у всех пострадавших диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы. Состояние одного поступившего оценивается как крайне тяжелое.

До этого мужчина погиб под колесами грузовика на МКАД. Он, выйдя из автомобиля "Форд Транзит", оказался на проезжей части. В этот момент водитель "ДАФ" совершил на него наезд.

