15 ноября, 10:35Происшествия
Грузовик насмерть сбил мужчину на МКАД
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Грузовой автомобиль наехал на человека на МКАД, в результате чего тот погиб. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.
"В 09:00 водитель автомобиля "Форд Транзит" остановился в районе 77-го километра внешней стороны Московской кольцевой автодороги в крайней правой полосе и вышел на проезжую часть. В этот момент на мужчину совершил наезд грузовой автомобиль "ДАФ", – говорится в сообщении
На территории ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группа. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Движение в районе аварии затруднено.
Ранее сообщалось, что ДТП с участием нескольких машин произошло на Варшавском шоссе на юге Москвы. В результате аварии травмы получили пять человек. Им потребовалась госпитализация.
"Рейд 112": ДТП с участием двух автомобилей произошло на Носовихинском шоссе
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