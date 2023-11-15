Грузовик насмерть сбил мужчину на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовой автомобиль наехал на человека на МКАД, в результате чего тот погиб. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

"В 09:00 водитель автомобиля "Форд Транзит" остановился в районе 77-го километра внешней стороны Московской кольцевой автодороги в крайней правой полосе и вышел на проезжую часть. В этот момент на мужчину совершил наезд грузовой автомобиль "ДАФ", – говорится в сообщении

На территории ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группа. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Движение в районе аварии затруднено.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием нескольких машин произошло на Варшавском шоссе на юге Москвы. В результате аварии травмы получили пять человек. Им потребовалась госпитализация.

"Рейд 112": ДТП с участием двух автомобилей произошло на Носовихинском шоссе