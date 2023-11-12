Три человека погибли при столкновении поезда с грузовиком в Иркутской области

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Два члена локомотивной бригады и водитель грузового автомобиля погибли в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что на железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена Восточно-Сибирской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом сообщением Северобайкальск – Москва.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации, в результате столкновения погибли оба члена локомотивной бригады, а также водитель автомобиля.

Для устранения последствий ДТП на место происшествия направлен восстановительный поезд. Ожидаются задержки пассажирских поездов.

Ранее электропоезд сообщением Москва–Монино Ярославского направления столкнулся с легковушкой на железнодорожном переезде. Авария случилась на перегоне Чкаловская-Монино Ярославского направления. Сообщается, что водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом.