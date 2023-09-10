Мужчину избили до смерти из-за замечания в автобусе в Ленинградской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правоохранители задержали жителя Ленинградской области, который подозревается в избиении мужчины до смерти из-за замечания. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД РФ.

В 20:33 в полицию Гатчинского района Ленинградской области обратилась женщина с заявлением о том, что у дома 2 по улице Солодухина неизвестный избил ее мужа. Правоохранители прибыли на территорию происшествия и обнаружили труп 36-летнего мужчины.

"Установлено, что 9 сентября около 20:15 в автобусе маршрута № 535 36-летний мужчина сделал замечание 45-летнему пассажиру. Тот в ответ устроил драку", – говорится в сообщении.

После этого водитель автобуса высадил участников конфликта перед железнодорожным переездом у дома 2 по улице Солодухина. Там пассажир продолжил избивать руками потерпевшего. Последний рухнул на асфальт, а злоумышленник отправился в сторону городского кладбища. Подозреваемого задержали, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее сообщалось, что в Курганской области подросток погиб и еще один получил травмы после того, как неизвестный облил их бензином и поджег. По данным СМИ, мальчикам 14 и 15 лет. Бензином их облил некий 22-летний безработный молодой человек.