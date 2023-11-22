Врезавшийся в тепловоз под Ульяновском поезд продолжил движение по маршруту

Фото: телеграм-канал Readovka

Врезавшийся в тепловоз под Ульяновском поезд № 354 Адлер – Пермь продолжил движение по маршруту. Об этом сообщается в телеграм-канале Российских железных дорог.

Поезд отправился по маршруту следования в 18:43 после замены поврежденного локомотива и проверки технического состояния вагонов. По данным перевозчика, задержка составила около четырех часов.

"В пути следования организовано эстафетное медицинское сопровождение. Пассажиры обеспечены всем необходимым. По прибытии поезда на станцию Бугульма будет организовано питание", – говорится в сообщении.

Столкновение пассажирского поезда Пермь – Адлер случилось в 14:49 на станции Бряндино. В РЖД рассказали, что машинист успел экстренно затормозить, однако столкновения избежать не удалось. В результате происшествия схода подвижного состава не выявили.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уточнил, что за помощью к медикам обратились 25 человек. По его словам, серьезно пострадавших нет. В региональном Минздраве также добавили, что пассажиров, которым требуется экстренная помощь, не зафиксировали.

На этом фоне Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело о нарушении безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В РЖД принесли извинения пассажирам и добавили, что пострадавшие получат страховую компенсацию. Компания также пообещала взять на себя расходы на лечение.

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