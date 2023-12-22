Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пассажирский автобус врезался в толпу людей на остановке в Алма-Ате. В результате ДТП погибли три человека, еще четверо ранены, сообщили в департаменте полиции города.

"Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами", – цитирует ТАСС заявление правоохранителей Алма-Аты.

По данным ведомства, в результате ДТП три человека погибли, еще четверо получили травмы и были доставлены в медучреждения.

В департаменте уточнили, что авария случилась из-за того, что пассажир в ходе конфликта ударил женщину-водителя, которая потеряла сознание. После произошедшего сотрудники полиции задержали нападавшего.

Ранее четыре человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса на западе Москвы. Водитель автобуса "Нефаз" не справился с управлением и врезался в светофор. Всех пострадавших доставили в медучреждения.

До этого авария с автобусом произошла во Владимирской области. В результате ДТП один из водителей скончался, еще 20 человек обратились за помощью к медикам.

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