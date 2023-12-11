Четыре человека погибли в ДТП в Югре

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате ДТП в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Югры.

По информации ведомства, 10 декабря около 04:20 (02:20 по московскому времени) на 43-м километре автодороги Нижневартовск – Радужный водитель УАЗ выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Kia Rio.

Уточняется, что в результате инцидента 24-летний водитель Kia Rio и три его пассажира – 20, 31 и 44-летние мужчины – погибли. Водитель УАЗ и 28-летний пассажир получили травмы.

В сообщении отметили, что в момент аварии водитель и пассажиры иномарки не были пристегнуты ремнем безопасности.

Ранее два ребенка получили травмы при ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на северо-востоке столицы. На территории аварии работали сотрудники ГИБДД.

До этого легковой автомобиль въехал в столб на 3-м Новомихалковском проезде на севере Москвы. Водитель умер за рулем.

"Мой район. Навигатор": число мелких ДТП на МКАД уменьшилось