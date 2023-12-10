Двое детей пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два ребенка получили травмы при ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на северо-востоке столицы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.

По данным ведомства, инцидент произошел в 19:20 на улице 1-я Северная линия.

"В результате пассажиры легкового автомобиля – дети двух и семи лет – направлены в медучреждение", – говорится в сообщении.

В МВД добавили, что в настоящее время на территории аварии работают сотрудники ГИБДД.

Ранее стало известно о пяти пострадавших в ДТП под Краснотурьинском в Свердловской области. Водитель ВАЗа превысил скорость, из-за этого не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковой машиной Kia Rio.