Суд приговорил водителя, сбившего 9 пешеходов в Благовещенске, к 14 годам колонии

Фото: СУ СК России по Амурской области

Благовещенский районный суд вынес приговор водителю Евгению Бакарюкину, который, находясь в пьяном виде, сбил девять человек на пешеходном тротуаре в Благовещенске. Его приговорили к 14 годам исправительной колонии общего режима, передает РИА Новости.

Бакарюкина признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц.

"Благовещенский районный суд назначил Бакарюкину Евгению наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбываем в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года", – заявил судья.

ДТП случилось в Благовещенске 14 июня. Нетрезвый водитель превысил скорость, не справился с управлением и выехал с проезжей части на тротуар, где врезался в пешеходов. Пять человек погибли, еще четверо получили травмы.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело, а сотрудники региональной прокуратуры организовали проверку.

Позже суд арестовал водителя. В ходе судебного заседания он признал свою вину. Также он раскаялся перед родственниками жертв аварии и заявил, что считает справедливым максимальное наказание, которое предусматривает вменяемая ему статья.