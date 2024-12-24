Spiegel: следователи нашли завещание в машине совершившего наезд на рынке в Магдебурге

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Следователи обнаружили завещание в автомобиле мужчины, который совершил теракт, въехав в толпу посетителей рождественского рынка в немецком Магдебурге. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Согласно завещанию, все активы мужчины после его смерти должны перейти Германскому обществу Красного Креста. Таким образом, пишет журнал, злоумышленник рассчитывал, что погибнет в результате нападения. При этом он не оставил никаких политических посланий в завещании.

По данным журнала, мужчина 12 декабря опубликовал видеоинтервью для антиисламского американского блога. В нем он утверждал, что Германия впускает в страну исламистов из Сирии, "желая разрушить жизни бывших мусульман Саудовской Аравии".

Автомобиль въехал в толпу людей на рождественском рынке в немецком Магдебурге федеральной земли Саксония-Анхальт вечером 20 декабря. Немецкие власти назвали это терактом.

Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. По данным СМИ, мужчина был признан беженцем в июле 2016 года. Он имеет вид на жительство в ФРГ. Также предполагается, что он работал в одной из местных больниц.

Злоумышленника задержали, ему предъявят обвинения в убийстве пяти и покушении на убийство еще 205 человек.

