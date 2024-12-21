Илон Маск призвал Шольца уйти в отставку после теракта в Магдебурге

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Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск призвал немецкого канцлера Олафа Шольца уйти в отставку после теракта в Магдебурге.

"Шольц должен немедленно уйти в отставку. Некомпетентный дурак", – написал Маск в соцсети X.

Автомобиль въехал в толпу людей в немецком Магдебурге федеральной земли Саксония-Анхальт. В результате произошедшего погибли по меньшей мере два человека. По данным СМИ, число пострадавших составляет от 60 до 80.

Немецкие власти уже назвали это терактом. Олаф Шольц выразил соболезнования семьям и близким пострадавших. Посольство РФ в Германии выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.

Водителя автомобиля задержали – им оказался выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. Согласно сведениям журналистов, он работал в одной из местных больниц.