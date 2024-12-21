01:55Политика
Илон Маск призвал Шольца уйти в отставку после теракта в Магдебурге
Фото: ТАСС/Zuma
Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск призвал немецкого канцлера Олафа Шольца уйти в отставку после теракта в Магдебурге.
"Шольц должен немедленно уйти в отставку. Некомпетентный дурак", – написал Маск в соцсети X.
Автомобиль въехал в толпу людей в немецком Магдебурге федеральной земли Саксония-Анхальт. В результате произошедшего погибли по меньшей мере два человека. По данным СМИ, число пострадавших составляет от 60 до 80.
Немецкие власти уже назвали это терактом. Олаф Шольц выразил соболезнования семьям и близким пострадавших. Посольство РФ в Германии выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.
Водителя автомобиля задержали – им оказался выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. Согласно сведениям журналистов, он работал в одной из местных больниц.