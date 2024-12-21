Власти ФРГ заявили о двух погибших при теракте в Магдебурге

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Два человека погибли в результате теракта в немецком Магдебурге. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф.

"Очень много раненых. На данный момент погибли два человека", – приводит РИА Новости слова политика.

По данным местных СМИ, один из двух погибших был маленьким ребенком. Журналисты также сообщают, что исполнитель теракта работал в одной из местных больниц.

Автомобиль въехал в толпу людей на рождественском рынке в немецком Магдебурге федеральной земли Саксония-Анхальт вечером 20 декабря. Немецкие власти уже назвали это терактом. Предварительно, в результате него пострадали от 60 до 80 человек.

Водителя авто уже задержали. Согласно информации СМИ, он является выходцем из Саудовской Аравии 1974 года рождения. Российское посольство в ФРГ открыло горячую линию в связи с терактом – +49 171 811 34 58.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования семьям и близким пострадавших в результате теракта.