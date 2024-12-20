20 декабря, 23:32Происшествия
Посольство РФ в Германии открыло горячую линию в связи с терактом в Магдебурге
Фото: телеграм-канал Mash
Российское посольство в ФРГ открыло горячую линию в связи с наездом автомобиля на толпу людей в немецком Магдебурге. Об этом сообщается в телеграм-канале дипмиссии.
Телефон экстренной консульской помощи посольства – +49 171 811 34 58.
Согласно предварительным данным местных спасателей, в результате теракта пострадали от 60 до 80 человек. Сотрудники посольства уточняют у местных правоохранителей информацию о наличии россиян среди пострадавших.
Конкретные обстоятельства инцидента в данный момент уточняются.
Автомобиль въехал в толпу людей в немецком Магдебурге федеральной земли Саксония-Анхальт вечером 20 декабря. Все произошло на рождественском рынке.
Некоторые местные СМИ сообщают об одном погибшем в результате произошедшего, другие – об 11 погибших. Немецкие власти уже назвали это терактом.
Водителя задержали, а сам рождественский рынок в данный момент оцеплен полицией.