Посольство РФ в Германии открыло горячую линию в связи с терактом в Магдебурге

Фото: телеграм-канал Mash

Российское посольство в ФРГ открыло горячую линию в связи с наездом автомобиля на толпу людей в немецком Магдебурге. Об этом сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

Телефон экстренной консульской помощи посольства – +49 171 811 34 58.

Согласно предварительным данным местных спасателей, в результате теракта пострадали от 60 до 80 человек. Сотрудники посольства уточняют у местных правоохранителей информацию о наличии россиян среди пострадавших.

Конкретные обстоятельства инцидента в данный момент уточняются.

Автомобиль въехал в толпу людей в немецком Магдебурге федеральной земли Саксония-Анхальт вечером 20 декабря. Все произошло на рождественском рынке.

Некоторые местные СМИ сообщают об одном погибшем в результате произошедшего, другие – об 11 погибших. Немецкие власти уже назвали это терактом.

Водителя задержали, а сам рождественский рынок в данный момент оцеплен полицией.