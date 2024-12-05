Спецслужба Казахстана сорвала подготовку к 4 терактам в 2024 году

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Сотрудники Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана в 2024 году предотвратили подготовку четырех терактов. Об этом сообщает пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи с главой ведомства Ермеком Сагимбаевым.

В ведомстве заявили, что по подозрению в причастности к терроризму и экстремизму были задержаны 44 человека, а еще 84 – осуждены.

"Из Сирии и Турции экстрадированы шесть казахстанцев, находившихся в розыске по подозрению в совершении преступлений террористического характера, двое из них осуждены", – сказано в сообщении.

При этом сотрудники КНБ также пресекли попытки въезда в страну 824 иностранных граждан, которые были причастны к терроризму и экстремизму.

В прошлом году сотрудники КНБ пресекли на ранней стадии приготовления попытку подрыва мавзолея на юге государства и вооруженное нападение в местах массового скопления в Астане.

По словам экс-зампреда ведомства Руслана Сейсембаева, на территории страны стабильно сохраняется высокий уровень террористической активности. Каждый год в Казахстане предотвращают минимум две попытки террористических актов, уточнил он.

