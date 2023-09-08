Две попытки терактов пресекли в Казахстане в 2023 году

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Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в 2023 году пресекли попытку подрыва мавзолея на юге государства и вооруженное нападение в Астане. Об этом сообщил зампред ведомства Руслан Сейсембаев.

Глава КНБ отметил, что на территории страны стабильно сохраняется высокий уровень террористической активности. Каждый год в Казахстане предотвращают минимум две попытки террористических актов.

"Только в этом году на ранней стадии приготовления сорваны попытки совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане, а также вооруженного нападения в местах массового скопления в Астане", – цитирует его ТАСС.

До этого в Казахстане нейтрализовали группу радикалов, которые планировали совершить теракты на территории страны. По террористическим преступлениям было начато семь досудебных расследований. В результате в Казахстане приговорили к тюремному заключению трех экстремистов.

