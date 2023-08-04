В Турции задержали боевиков, планировавших теракты в Стамбуле – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Боевиков Рабочей партии Курдистана (признана террористической и запрещена в Турции) задержали в одном из торговых центров Стамбула, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

По их данным, внимание полиции привлек гражданин, у которого во время прогулки по торговому центру в районе Байрампаша внезапно начала гореть сумка. Мужчину задержали, а вместе с ним и подельника. В сумке обнаружили взрывчатку, которой злоумышленники планировали взорвать магазин.

Задержанные рассказали, что член партии из-за границы отправил им деньги, на которые они купили взрывчатку. По его указанию они должны были заложить ее в магазине. План сорвался, и по какой-то причине сумка загорелась раньше времени.

Также в ходе допроса задержанные признались, что установили в лесопарке в районе Султангази некие устройства, которые при нагревании могли бы спровоцировать лесной пожар. Позже силовики их обнаружили и уничтожили.

Следом в квартирах в районе Бахчелиэвлер задержали и других соучастников – всего 11 человек. Во время обысков у них обнаружили не менее 3,2 килограмма взрывчатки и других веществ и элементов для сбора взрывных устройств.

Вечером 30 июня мужчина устроил стрельбу в аэропорту молдавской столицы. Как сообщили в местной полиции, открывший огонь злоумышленник приехал из Турции.

СМИ писали о том, что стрелок удерживал заложников. Сообщалось о двух погибших. Кроме того, пострадал сотрудник пограничной службы.

Правоохранители задержали стрелявшего. Отмечалось, что в ходе штурма он получил ранения.

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